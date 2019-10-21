تراند اليوم : «سقطت مؤخرًا أثناء عمل بروفة».. الموت يفجع فنانة عربية شهيرة...



أصيبت مؤخرًا بحالة إعياء بعد سقوطها أرضًا أثناء قيامها ببروفة على فساتين كليبها الجديد وتم نقلها إلى المستشفى، واليوم يفجعها الموت بوفاة والدها.

وأعلنت الفنانة اللبنانية الشهيرة دومينك حوراني، عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام"، عن وفاة والدها المؤرخ الدكتور يوسف الحوراني، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة يوم الإثنين المقبل 21 أكتوبر في كنيسة مارجرجس الشباح ببيروت.

ونشرت دومينيك فيديو لوالدها كان قد سجله منذ ثلاثة أشهر يتحدث فيه عن أوضاع لبنان، وعلقت دومينيك على الفيديو بأن والدها استشرق ما يحدث في لبنان اليوم، وأنه قدم أبحاثه ومؤلفاته من أجل لبنان الحلم.

ومن المقرر أن تستقبل العائلة عزاء الفقيد يومي الإثنين والثلاثاء بالكنيسة.





