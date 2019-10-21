بصورة ورسالة مؤثرة.. أصالة تكشف حقيقة انفصالها عن طارق العريان

خرجت الفنانة السورية أصالة نصرى عن صمتها وردت على الشائعات التى روَّجتها مواقع السوشيال ميديا بشأن انفصالها عن زوجها طارق العريان.

ونشرت أصالة صورة جديدة لها مع زوجها المخرج طارق العريان عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وظهرت أصالة فى الصورة وهى تعانق زوجها، حيث حازت على إعجاب عدد كبير من متابعى الفنانة الذين تمنوا لها السعادة.

وقالت أصالة: “لا أسمح لأحد بأن يتناول علاقتى الخاصة بزوجى وأبو أولادى، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصص، لها سوء الصدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف.. ولكن ونحن فى أوج خلافنا العادى نكنُّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر، فكل منّا له فعل سحر بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء”.

وأضافت: “كرامة زوجى من كرامتى، وهو لم يخذلنى وأنا لن أخذله، وقد صان عشرتى وتحمل انشغالى، وتغاضى عن عيوبى ويرى محاسنى، خلافنا دائمًا بسبب انشغالنا، ولا شىء أكثر، إن كان هناك خبرًا لما تردّدت بإخباركم، شكرًا لسعة صدركم، وأرجو مراعاة مشاعرى”.