شاهد: وائل جسار وزوجته يرقصان في تظاهرات لبنان

حرص الفنان اللبناني وائل جسار وزوجته على التواجد في شوارع بيروت؛ لدعم انتفاضة لبنان ضد الفساد,. ووثق فيديو لحظة دخول وائل جسار وزوجته وسط التظاهرات وحشد كبير من الشباب؛ حيث رقص المطرب اللبناني وزوجته الدبكة مع المتظاهرين .

وكانت اندلعت تظاهرات لبنانية إثر قرار بفرض ضريبة على تطبيق واتساب، وهو ما أشعل غضب الشعب الذي رفض التدهور الاقتصادي وغياب الحل الأمثل لهذه الأزمة.

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