تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة للهنود والباكستانيين ضمن موسم الرياض- فيديو

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي إلميريا الإسباني، فيديو من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وظهر خلال الفيديو مقتطفات غنائية لمطربين من الهند وباكستان وهما “عاطف أسلم” و”رهط فتح علي خان”.

وأعلن تركي آل الشيخ عن مفاجأة للهنود والباكستانيين في الرياض.

وكتب آل الشيخ معلقًا علي الفيديو: “من أجل إخواننا وأخوتنا الهنود وال باكستاني في الرياض.. عاطف أسلم ورهط علي خان.. سين الانتظار 25 أكتوبر”.

ومن المقرر أن تشهد فعاليات الموسم الرياضي عدد كبير من المفاجآت للعالم العربي وللمواطن السعودي أيضا والسائحين.

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