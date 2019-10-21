شاهد: مغازلة الإعلامية سارة دندراوي لفنان العرب محمد عبده تشعل الأجواء

انتشر مقطع مغازلة الإعلامية سارة دندراوي لفنان العرب محمد عبده عبر منصات السوشيال ميديا بكثافة شديدة بسبب طريقتها الذكية التي تسبب في إضحاكه.

وكانت سارة دندراوي تجري حواراً هاتفياً مع فنان العرب عبر شاشة قناة “العربية”، وذلك بمناسبة تكريمه مؤخراً ضمن نخبة من أبرز النجوم العرب والعالميين في حفل “صناع الترفيه” على هامش موسم الرياض، حيث غازلته بكلمة “مزهزه” لتثير ضحكاته.

ونشرت سارة دندراوي بنفسها المقطع عبر حسابها على “تويتر” لتؤكد للجمهور أنها تمكنت أخيراً أن ترد لفنان العرب مغازلته لها منذ شهور خلال حوار تليفزيوني سابق بنفس الكلمة، حيث تسبب في إرباكها في منتصف الحوار.

وقالت الإعلامية السعودية في حديثها مع فنان العرب: “أهلا فيك معانا أبو نورة وطبعا بنباركلك على التكريم.. وخليني أنا هالمرة أعكس الآية وأقولك إنت كنت مزهزه اليوم”، ليضحك فنان العرب ويرد بقوله: “ردك عليّ أنا”، لتعلق سارة دندراوي من جديد بقولها: “أيوة بالظبط.. جه اليوم أخيراً”.

وكانت سارة دندراوي في حوار سابق، قد سألت فنان العرب “شو معنى مزهزهة؟”، ليرد بتلقائية: “مزهزهة يعني سارة الدندراوي” لتصيبها حالة من الخجل التي حاولت إخفاءها بالضحك.