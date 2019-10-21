بالفيديو: مشتركة ذا فويس توجّه رسالة غضب بعد سقوط والدتها أرضًا في ذا فويس

هاجمت مشتركة “ذا فويس” المصرية نورهان المرشدي كل الأشخاص الذين سخروا من ردّ فعل والدتها التي سقطت أرضًا بعد نجاح ابنتها في تخطّي مرحلة “الصوت وبس” وانضمامها لفريق الفنانة الإماراتية أحلام في الحلقة الأخيرة من المرحلة التي عُرضت مساء السبت.

وظهرت نورهان في مقطع فيديو منتقدةً كل من أساء وسخر منها ومن تصرف والدتها، وقالت:” “أمي تاج فوق دماغي وعمري ما هسمح لحد إنه يتريق عليها أو يقول هي وقعت كده ليه.. الناس سابت الغناء وكل حاجة أنا عملتها وبيتكلموا على أمي.. أنا أمي كافحت وتعبت عشان تخليني واقفة على مسرح زي ده”.

وأضافت المشتركة المصرية: “أي حد هيتكلم عن أمي هقطع لسانه.. أمي خط أحمر.. إزاي ست كبيرة زي دي ووقعت عشان قلقانة وخايفة، وانتوا تتريقوا”.

وأشارت إلى أنها قد انهارت بالبكاء بعد انتهاء حلقة “ذا فويس”، كما بكت خلال حديثها في الفيديو، مشيدةً بوالدتها، وبما قدّمته لها من دعم وتأييد وتحفيز خلال السنوات الماضية حتى تساعدها في توفير كل شيء يتعلّق بها، موجهةً رسالةً للساخرين بأن يكفوا عن السخرية من والدتها لأن الأمر تسبّب في غضبها وحزنها كثيرًا بدلاً من فرحتها من اختيارها في التأهل للمرحلة الثانية من البرنامج.

وأوضحت نورهان المرشدي: “انتوا ازاي تتجرأوا تخلوا فرحة الواحد ماتكملش.. الناس سايبة التعب اللي تعبناه والحلقة وبيتكلموا عن أمي.. أنا مش مسامحة أي حد جاب سيرة أمي بكلمة أو اتريق عليها.. ربنا يخليها لي، المسرح ده كان بقالي 5 سنين بحلم إني أعدي قدامه، ولما ست زي دي تتعب التعب ده كله تتريقوا بالطريقة دي؟!”.

وكانت والدة المتسابقة المصرية نورهان المرشدي قد سقطت أرضًا خلال حلقة برنامج “ذا فويس”، بعدما التفّ لها كل من الفنانة أحلام والفنان راغب علامة وذلك بعد أن قدّمت أغنية “يا عيني عليكي يا طيبة” للفنانة آمال ماهر.

وأبهرت نورهان لجنة التحكيم، وتأثرت أحلام بأداء الأغنية، وبكت الفنانة الإماراتية من ردة فعل نورهان وفرحتها لانضمامها للبرنامج.