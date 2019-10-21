بالصور.. "عروسة من سينا" ضيفة قبة الغـوري

بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر المجيد، شهد الدكتور فتحى عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الاحتفالية الشعرية الغنائية "عروسة من سينا" التى أقيمت مساء أمس، الأحد، بمركز إبداع "قبة الغورى" .
قدم خلالها الشاعر الكبير محمد احمد بهجت عددا من القصائد التى تناولت نصر أكتوبر لكبار الشعراء، تخللها مشاركة مجموعة من الأصوات الذهبية بفواصل غنائية وطنية منها : بسم الله الله أكبر، دولا مينودولا مين، أحلف بسماها، أم البطل، رايحيين فى ادينا سلاح، ياحببتى يا مصر، يا أغلى أسم فى الوجود، حلوة بلادى السمرة، قوم يا مصري، عظيمة يا مصر، مدد مدد شدى حيلك يا بلد، الغنوة العريشية، بقيادة المايسترو د. مدحت عبد السميع.
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