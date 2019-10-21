بعد شائعة طلاقها.. أصالة: زوجي كرامته من كرامتي

نفت الفنانة السورية أصالة نصري، الأخبار المتداولة بشأن انفصالها عن المخرج طارق العريان، لافتة إلى أن ما حدث بينهما مجرد خلاف عادي يحدث فى مختلف الأسر.

قالت أصالة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "لا اسمح لأحد أن يتناول علاقتي الخاصة بزوجة أبو

أولادى، ويجب على الجميع عدم اختلاق قصصًا لها سوء الصدى على نفوس وأعين أولادنا".

أضافت الفنانة: "مثلنا مثل الجميع نختلف ولكن نحن فى أوج خلافنا العادى نكن لبعض كل مشاعر الاحترام والفخر، فكل منا فعل سحرًا فى

حياة الآخر".

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تابعت الفنانة: "ارتبطنا بأذهان الناس اثنان بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كل ذلك أولادنا وكرامته من كرامتى وهو لم يخذلني وأنا لن أخذله وقد صان عشرتي وتحمل انشغالى وتغاضي عن عيوبي ويرى محاسني خلافنا دائما بسبب انشغالنا ولا شيء أكثر أن كان هناك خبرًا".

تزوجت الفنانة والمخرج طارق العريان منذ 13 عامًا وأنجب طفلين توأم هما على وآدم.