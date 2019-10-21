جائزة باسم سامح مهران لأفضل عرض بمسرح الجنوب

أعلنت إدارة المهرجان المسرحي الدولى لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة عن جائزة مالية مقدمة من الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى لأفضل عرض في المسابقة الرسمية للمهرجان في دورته الخامسة والمقامة في محافظة أسيوط في

الفترة من 8: 14 أبريل المقبل، برعاية وزارات الثقافة والشباب والرياضة والمالية وشركة hk للاستثمار الزراعي ومؤسسة حراء للمقاولات والتوريدات ومؤسسة ريفيرا ايجيبت للتجارة والاستثمار وفندق انجيلكا و مستشفى ازال ومؤسسة الهدف للدعاية والاعلان.

قال د. سامح مهران، إن الهدف من الجائزة هو دعم الشباب الموهوب وتحفيزهم على تقديم رؤى مختلفة وتطوير عروضهم الفنية.

وأضاف: النجاح الكبير الذى حققه المهرجان المسرحي الدولى لشباب الجنوب في دوراته الأربع الماضية وتحقيقه لأهدافه والتي من أهمها دعم وتشجيع الشباب على الإبداع جعلني أفكر في عمل الجائزة وتطويرها مع أفكار أخرى سيتم الدفع بها لتطوير المهرجان فى دوراته الحالية والمقبلة.