تراند اليوم : عمرو دياب ينافس علي صدارة يوتيوب بأغنية ” متغير” – إتفرج

تمكن الفنان عمرو دياب من خلال أغنيته الجديدة “متغير” من الدخول الي قائمة الفيديوهات الاعلي مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

احتلت اغنية عمرو دياب “متغير” من البومه الجديد “أنا غير”، رقم ٨ عبر موقع “يوتيوب”، محققه ما يزيد على ٣٠٠ الف مشاهدة في غضون ساعات.

وتقول كلماتها: ” جارر ناعم اوى متغير.. عامل راسي وعامل ذوق .. كان الكل في نظره صغير .. دايما يتكلم من فوق .. اتغير جدا واتبدل .. امال كان مين اللي مندل .. بعد ما خربت مالطا حبيبي .. ابتدى يتعلم ويفوق .. الحنيه دى كانت فين .. سلام سلام يا عم البايع .. ياما غر الهوى بني ادمين .. وبيلعبوا ف الوقت الضايع .. شاف نفسه ياما عاش في الدور .. حد يقوله احنا خلصنا .. عمال بيلف وبيدور .. وفيه ناس متجيش بالحسنى”.

“متغير” كلمات أيمن بهجت قمر، والحان وليد سعد، وتوزيع الموزع الموسيقي رامي سمير.