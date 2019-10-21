تراند اليوم : شيرى عادل : مش هفتح بوقي في حاجة تخص معز مسعود

نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج “عرب وود”، لقاءً مع الفنانة شيرى عادل عبر موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ووجهت المذيعة سؤلًا للفنانة شيري عادل، بخصوص شائعة عودتها لزوجها الداعية الإسلامي معز مسعود، بعد ظهورهما سويًا في مهرجان الجونة السينمائي.

وردت شيري عادل على السؤال قائلة: “بصي أنا قلت من زمان اني مش هتكلم في حياتي الشخصية فاي سؤال شخصي مش هجاوب عليه خالص”.

وكان الثنائي شيرى عادل ومعز مسعود أثارا جدلا كبيرا بسبب ظهورهما سويا فى مهرجان الجونة السينمائى وهو الأمر الذي دفع البعض للحديث عن إمكانية العودة بينهما.