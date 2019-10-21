دكتور ريجيم يستغل فنانة شهيرة للترويج لنفسه.. وهي تكذبه

كتب امير فتحي في الاثنين 21 أكتوبر 2019 12:56 مساءً - كشفت الفنانة نرمين ماهر عن إستغلال طبيب متخصص في عمليات إنقاص الوزن لصورها، وزعم أنها خضعت معه لعملية جراحية للتخلص من وزنها الزائد.

وأكدت نرمين ماهر من خلال الاستوري الخاص بحسابها على موقع إنستغرام أن كل ما كتبه هذا الطبيب على لسانها وزعمه أنها نجحت في الوصول للوزن المثالي بمساعدته غير صحيح.

وكتبت :” الصفحة دي كدابة وانا معرفش دكتور التخسيس دا ولا عمري رحتله كفاية دعاية كاذبة، بتبيعوا الوهم للناس يا صفحة كذابة”.

من ناحية أخرى، تلقت نرمين ماهر عدداً من العروض الفنية ولكنها لم تحسم قرارها بشأنها حتى الآن وتبحث عن العودة من خلال مسلسل يظهرها بشكل مختلف عما قدمته خلال الفترة الماضية.