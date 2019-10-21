فن ومشاهير

وفاة فنان وإعلامي سعودي شهير إثر حادث سير

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الاثنين 21 أكتوبر 2019 12:56 مساءً - نشر الفنان السعودي ” فايز المالكي ” عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر ” خبرا أعلن فيه عن وفاة مواطنه الفنان والإعلامي السعودي ” طلال الحربي ” يوم أمس الأحد عن عمر يناهز ال 63 عاما .

وأن سبب الوفاة جاء على إثر تعرض الفنان الراحل ” طلال الحربي ” إلى حادث سير في مدينة جدة .

وكتب فايز المالكي : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. انتقل الى رحمة الله الأخ والزميل الفنان طلال الحربي في جدة إثر حادث سير لاحول ولا قوة الا بالله ” .

ونعى الفقيد العديد من نجوم الفن والإعلام معبرين عن حزنهم لوفاته سائلين الله عز وجل أن يتغمده بالرحمة والمغفرة .

يذكر أن الفنان الراحل دخل المجال الفني عام 1989 من بوابة إذاعة جدة حيث قدم العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية .. وشارك في العديد من المسلسلات والمصرية منها مسلسل ” العاصوف ” و ” حارة الشيخ ” .

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