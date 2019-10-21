متسابقة في برنامج ” The Voice ” تهاجم منتقدي والدتها والساخرين منها : ” أي حد هيتكلم عن أمي هقطع لسانه “

كتب امير فتحي في الاثنين 21 أكتوبر 2019 12:56 مساءً - نشرت المتسابقة في برنامج المسابقات الغنائية ” The Voice ” نورهان المرشدي مقطع فيديو في بث مباشر لها عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي والذي خرجت فيه للرد على الانتقادات والسخرية التي تعرضت لها والدتها .

وذلك على خلفية ما ظهرت به الأم بعد أن وقعت أرضا وأخذت تصرخ من سعادتها وانفعالها بعدما إلتفتت لنورهان الفنانة الإماراتية أحلام لتختارها ضمن فريقها .

وتحدثت نورهان في مقطع الفيديو قائلة : ” تشجيع الناس ليا كله على دماغي .. بس أنا أمي تاج فوق دماغي وعمري ما هسمح لحد انه يتريق عليها او يقول هي وقعت كدة ليه .. الناس سابت الغنا وكل حاجة انا عملتها وبيتكلموا على أمي ” .

وتابعت : ” انا أمي كافحت وتعبت وشقت علشان تخليني واقفة على مسرح زي ده .. أي حد هيتكلم عن أمي أنا هقطع لسانه مهما كان هو مين .. أمي خط أحمر ” .

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وقالت نورهان وهي متأثرة وتبكي : ” كفاية اللي انتو بتعملوه ده التنمر بيجري في دمكوا .. امتى هنبطل نتريق ونتكلم على الناس انتوا بتخلوا فرحة الواحد متكملش .. أد إيه انتوا ناس تافهة جدا انكو تسيبوا كل حاجة وتقعدوا تتريقوا على أمي وأنا مش مسامحة أي حد اتريق أو اتكلم على أمي ” .