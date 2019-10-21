احتفالا بمليون متابع.. إنجي وجدان توجه رسالة شكر لجمهورها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية إنجي وجدان بوصول عدد متابعيها، على حسابها على “إنستجرام”، إلى مليون متابع.

إنجي وجهت الشكر لجمهورها، بقولها: “شكرا للمليون اللي بيعملولي فولو، أهلي وصحابي والفانز.. شكرا على الحب والدعم طول الوقت”.

الفنانة المصرية أضافت: “دايما بحس بكمية حب وإيجابية منكم رهيبة، وشكرا إنكم خلتوني دايما حاسة إني قادرة أعمل تغيير في العالم”.

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وإنجي وجدان ممثلة ومونتيرة مصرية خريجة الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2004 قسم إذاعة و تلفزيون، عملت مدرسة إنجليزي في معهد لغات لمدة شهر ونصف الشهر وكانت تدرس فيه اللغة الإنجليزية للخريجين من جامعة القاهرة ثم تركته.

أثناء عملها في التدريس كانت تدرس المونتاج ثم تفرغت له، وعملت مونتيرة في قناة روتانا سينما وكانت تمنتج البرامج والبروموهات.

كان أول ظهور لها كممثلة على شاشة التلفزيون عام 2006 من خلال أداء دور داليا أخت تامر في السيت كوم الكوميدي “تامر وشوقيه”، كما شاركت في فيلم “اتش دبور” وقدمت فيه دور أرواح بنت السواق والذي ظهرت فيه في شكل جديد، قدمت أول بطولة مطلقة من خلال مسلسل “طلعت روحي”، والذي حقق نجاحا كبيرا.