خلال تكريمه في ممشى المشاهير.. أحمد حلمي: منى زكي قدوتي في الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تم تكريم النجمين أحمد حلمي ومنى زكي خلال فعالية “دبي ستارز”، ووضع نجمة باسم كل منهما بممر المشاهير في دبي.

حلمي عبر عن سعادته الشديدة باختياره لهذا التكريم، بقوله: “دي إضافة كبيرة وتعتبر غلاف لمشوار طويل مشيت فيه ورحلة شافوا أنها كانت مؤثرة وإني شخص عمل تأثير إيجابي في المجتمع والوطن العربي فده شرف كبير جدا أتمنى إني أكون اسم صح في المكان الصح”.

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أما عن تكريم زوجته الفنانة منى زكي، قال: “أنا فخور جدا جدا بمنى على مستوى الحياة الأسرية وعلى مستوى الحياة الفنية، وأحيانا كتير جدا هي بتكون قدوتي في الفن، لكن الناس بتفتكر إن القدوة لازم يكون حد كبير، ولكن هو بيكون كبير في العطاء وكبير في الفهم وكبير في الإنسانية، فالحمد لله ربنا يديمها نعمة علينا”.

يذكر أن ممر المشاهير تم افتتاحه الأحد 20 أكتوبر بوسط دبي، لتكريم نجوم الوطن العربي والعالم في مختلف المجالات بكشل خاص يخلد أسماءهم، وكان من بين المكرمين: أحمد حلمي، ومنى زكي، واليمنية بلقيس، والهندية سونام كابور، وغيرهم.