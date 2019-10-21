تامر حسني يحيي حفل غنائي كبير بموسم الرياض.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري تامر حسني حفلاً غنائيًا كبيرا ضمن فعاليات موسم الرياض، التي انطلقت يوم 11 أكتوبر الجاري، وسط حضور ما يقرب من 100 ألف شخص.

مقدمو الحفل وصفوا تامر حسنى بأنه أول فنان مصرى استطاع حصد النجاحات والأرقام القياسية بكل حفلاته، وتحديداً في حفلاته بالسعودية.

وأضافوا أن تامر يعد من النجوم القلائل الذين يتمتعون بشعبية كبيرة فى مصر والوطن العربى وصلت إلى العالمية، وأنه صاحب موهبة وقصة كفاح كبيرة.

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الفنان المصري أطل خلال الحفل ببذلة سوداء أنيقة، وأشعل الحفل بباقة كبيرة من أجمل أغانيه، ومنها أغنية: “ارجعلي”، و”عيش بشوقك”، “ناسيني ليه”، “عنيا بتحبك”، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

يذكر أن الفنان المصري تامر حسني ينتظر عرض فيلمه الجديد “الفلوس” في إجازة منتصف العام، ويشاركه بطولته زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، محمد سلام، وآخرون إضافة إلى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف، وهو من تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج سعيد الماروق.

والفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتى تتسبب فى كثير من المواقف الصعبة.