بعد طلاقها والبعد عنهما.. حلا شيحة تعبر عن اشتياقها لابنتيها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

عبرت الفنانة المصرية حلا شيحة عن افتقادها الشديد لبناتها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

حلا شاركت جمهورها في صور لابنتيها، وعلقت قائلة: «بحبكم يا بنات.. مفتقداكم جدا جدا»، وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من جمهورها الذي لاحظ الشبه الكبير بينها وبينهما.

حلا ذكرت من قبل أن بعد طلاقها من زوجها الكندي، سافرت ابنتيها الكبيرتين معه إلى كندا، بينما ظل معها في مصر ابنتها الصغرى ونجلها فقط، مما سبب لها ألم كبير.

Advertisements

يٌذكر أن حلا شيحة قررت ان تعود من فترة اعتزال طويلة استمرت أكثر من 12 عاما، وفاجأت جمهورها بخلع الحجاب، والعودة للتمثيل.

قرار حلا سبب صدمة كبير وردود فعل مهاجمة من قبل جمهورها الذي اندهش من عودتها للتمثيل وخلعها للحجاب بعد اعتزال طال.

الفنانة المصرية قالت وقتها إن لديها الكثير من الأسرار التي ترفض أن تكشف عنها خوفا على أولادها، بينما صرحت انها تعتزم العودة للتمثيل في اقرب فرصة.

حلا شاركت الفنان محمد رمضان في مسلسل «زلزال»، في شهر رمضان الماضي، وحقق العمل نجاحا كبيرا.