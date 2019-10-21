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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
عبرت الفنانة المصرية حلا شيحة عن افتقادها الشديد لبناتها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».
حلا شاركت جمهورها في صور لابنتيها، وعلقت قائلة: «بحبكم يا بنات.. مفتقداكم جدا جدا»، وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من جمهورها الذي لاحظ الشبه الكبير بينها وبينهما.
حلا ذكرت من قبل أن بعد طلاقها من زوجها الكندي، سافرت ابنتيها الكبيرتين معه إلى كندا، بينما ظل معها في مصر ابنتها الصغرى ونجلها فقط، مما سبب لها ألم كبير.
يٌذكر أن حلا شيحة قررت ان تعود من فترة اعتزال طويلة استمرت أكثر من 12 عاما، وفاجأت جمهورها بخلع الحجاب، والعودة للتمثيل.
قرار حلا سبب صدمة كبير وردود فعل مهاجمة من قبل جمهورها الذي اندهش من عودتها للتمثيل وخلعها للحجاب بعد اعتزال طال.
الفنانة المصرية قالت وقتها إن لديها الكثير من الأسرار التي ترفض أن تكشف عنها خوفا على أولادها، بينما صرحت انها تعتزم العودة للتمثيل في اقرب فرصة.
حلا شاركت الفنان محمد رمضان في مسلسل «زلزال»، في شهر رمضان الماضي، وحقق العمل نجاحا كبيرا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد طلاقها والبعد عنهما.. حلا شيحة تعبر عن اشتياقها لابنتيها.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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