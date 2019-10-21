خطأ وقع فيه شريف منير كاد أن يتسبب في مصرع أبطال «من 30 سنة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري شريف منير أنه وقع في خطأ جسيم خلال تصوير أحد المشاهد الصعبة في فيلم “من 30 سنة”، مما كاد أن يتسبب في مصرع النجوم المشاركين في هذا المشهد.

الفنان المصري كشف تفاصيل ما حدث، في برنامجه “أنا وبنتي”، حيث قال: “في مشهد غرق السيارة في المياه، كنا بنصور في حمام سباحة كبير في لندن، وفي لحظة كنت هدمر فريق العمل، لأني في المشهد بغطس عشان أحاول افتح الأبواب، والعربية كانت مفرغة من أسفل، وكانت أبوابها ملحومة عشان ماتفتحش”.

وأضاف: “في باب مكنش ملحوم كويس، وعندما جذبته بقوة الباب اتفتح منه جزء، فالعربية اتملت بالمياه بسرعة، فكاد كل من في السيارة أن يغرقوا وهم ميرفت أمين ونور ودوبلير الفنان أحمد فؤاد سليم”.

Advertisements

وتابع: “نور نزلت بسرعة من السيارة، لكن مدام ميرفت قعدت تبعد المياه عنها ببط، وتقول معقول يا جماعة كده، أنا ونور بنزعق ونفسنا اتقطع، وهي في قمة الهدوء”.

وفيلم “من 30 سنة” من بطولة أحمد السقا، ومنى زكي، وشريف منير، وميرفت أمين، ونور، ,احمد فؤاد سليم، وصلاح عبداللهن ورجاء الجداوي، وجميلة عوض، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.