استياء شعبي كويتي من حفل العراقيان حسام وأصيل.. ومطالبات بالتحقيق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا زالت ردود الأفعال الشعبية في دولة الكويت مستمرة ضد الحفل الذي أقيم مؤخرًا في أحد فنادق العاصمة الكويتية الكويت، وأحياه كلًّا من العراقيان حسام الرسام، وأصيل هميم، حيث تخلله رقص لبعض الحضور كما ظهر

في الكثير من المقاطع المتداولة، مما تسبب في غضب شعبي كبير لدى مجموعة من النواب الكويتيين والنشطاء المحافظين في الكويت.

الحفل الذي أقيم الجمعة الماضية في "كراون بلازا"، شهد حضورًا كبيرًا، وأظهرت تلك المقاطع تفاعلاً كبيرًا من الحاضرين الذين شاركوا الفنانين أداء الأغاني والرقص.

وتداول النشطاء مقاطع من الحفل الغنائي، حيث قدم الفنانان مجموعة من الأغاني في الحفل الذي تم التحضير له مسبقًا.

من جهة أخرى، وعلى الرغم من تواجد حشود غفيرة من معجبي الفنانين، إلا أن الحفل تعرض لانتقادات بالغة، حيث أطلق نشطاء وسم #حاسبوا_منظمي_الحفل_الساقط، الذي شارك فيه مغردون للمطالبة بمحاسبة المنظمين

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للحفل ومنع هذا النوع من الحفلات في المستقبل.

وتساءل مغردون حول السماح بإقامة هذا الحفل، وعن الإجراءات التي تم أتخاذها حول المناظر التي شوهدت في الحفل والإجراءات التي سيتم أخذها تجاه منظمي الحفل.

من جانبه، طالب النائب محمد هايف المطيري باتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الحفلات، حيث قال: "لن نسمح بأي انحلال أو تراقص رخيص وهابط كما حصل في حفل الخميس الماضي، للمغني العراقي في

حفله الساقط، وعلى وزير الإعلام اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة والكفيلة بعدم تكراره أو تحمل المسؤولية السياسية ونحن بانتظار هذه الإجراءات".