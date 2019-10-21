بعد النقد اللاذع.. ملاك الحسيني: كنت أمثل وجهة نظر أخرى!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت المذيعة السعودية ملاك الحسيني إلى هجوم كبير، وأصبح اسمها يتصدر الترند في السعودية، وذلك على خلفية تقديمها لإحدى حلقات برنامجها الحواري "حراك مع ملاك" والذي تقدمه عبر شاشة mbc

وهوجمت ملاك بعد استضافتها لليوتيوبر السعودي "فيحان"، حيث اعترض عدد كبير على طريقة طرحها للأسئلة، ومحاولة إسقاطها على الضيف، وتهميشه والتقليل منه بحجة الشهادة الدراسية الثانوية التي يحملها.

وتساءل المغردون الذين رموا بسهام النقد تجاهها بسبب عدم خلفيتها الإعلامية، وعن الخبرة التي تملكها حتى تقدم برنامج، وتستخدم أسئلة استفزازية ضد الضيوف والإسقاط ضدهم، وارفق مغردون مقطعًا من اللقاء وهي

توجه سؤالاً مبطنًا للضيف عن استخدام الأطفال للظهور والشهرة، حيث وصفوا كلامها بالخطير والمتناقض في نفس الوقت، حيث كانت ملاك تستخدم ابنتها "سافانا" في مواقع التواصل الاجتماعي وهي السبب في شهرتها

وظهورها "حد وصفهم".

ومع كل هذا النقد، ظهر الضيف "فيحان" واتهم القناة بأن الكثير من حديثه تم قصه ومنتجته، وأن هذا لم يعجبه "أي فيحان"، وكان من الأفضل عدم قصه حتى يكتمل تسلسل كلامه.

من جهتها علقت ملاك عبر حسابها الرسمي في "تويتر": بخصوص فيحان يعلم الله أن بيني وبينه قواسم مشتركة كثيرة بالسوشال ميديا، ربما ظهر لكم أني ضده وفي واقع الأمر كنت أمثل وجهةنظر أخرى ليس شرطًا أننا نتفق معها اتفاقًا كاملا.

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وأضافت: "حين يقدم المحاور برنامج تلفزيوني لشريحة كبيرة من المجتمع، تضم آراء واطياف متباينه، حيتما يتجرد من ميوله الخاصة ويحاول قدر المستطاع ان يعرض الرأي والرأي الآخر، بكل موضوعي.."

يشار إلى أن ملاك الحسيني الشهيرة بأم سافانا، كانت طالبة مبتعثه للدراسة في أمريكا، اكتسبت شهرتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مع ابنتها "سافانا"، ولديها ابن "ريان" مصاب بالتوحد، ظهرت في الكثير من

مقاطع الفيديو التي من خلالها اكتسبت نسبة متابعة كبيرة جداً، خاصة على موقعي "الإنستقرام - اليوتيوب"، ويتابع حسابها على الانستقرام أكثر من مليوني مستخدم.

سبق وتصدرت ملاك الحسيني الترند السعودي وتعرضت أيضًا لحملة تشهير واسعة، وشن مغردون هجومهم تحت وسم #حملة_البصق_على_ملاك_الحسيني، وقد تفاعل مع آلاف من المغردين حيث رأوا أن ملاك تستغل

طفولة ابنتها في سبيل الشهرة وزيادة عدد المتابعين وهو استغلال للطفولة.