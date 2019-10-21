حليمة بولند تحسم أمر دخولها القفص الذهبي بأسلوب طريف هذه المرة.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجت الإعلامية الكويتية حليمة بولند سريعًا لترد على الأنباء التي انتشرت بقوة خلال الساعات القليلة الماضية بشأن دخولها القفص الذهبي مجددًا، بعد أن قفز اسمها ضمن اهتمامات المتابعين وأصبحت ضمن الاكثر بحثًا على محرك "جوجل" في المملكة العربية السعودية وكذلك الكويت.

ووثقت بولند مقطع فيديو طريف تصوّر فيه أحد الأشخاص لم تضح هويته، قائلة:" وينوا المعرس الذين سألتم عنه، وين بشتك"، ثم وجّهت له سؤلاً عن رأيه في ظهورها كعروس قبل لحظات.

وأبدى الشخص عبر الفيديو صدمته من الإعلامية الكويتية، بسبب شخصيتها المختلفة وإثارتها للجدل على منصات مواقع التوصل الاجتماعي على أي تصرف تقوم به، لافتًا بأن لديها أسلوبها لكيفية ظهورها على الجمهور.

وبذلك نفت حليمة بولند الأنباء التي راجت بقوة بشأن زواجها الأحد 20 أكتوبر، بعدما ظهرت في مقطع فيديو مرتدية فستان زفاف في جو احتفالي.

واعتقد متابعون في البداية أن الفيديو يرصد جلسة تصوير جديدة قد خضعت لها حليمة بولند، لكن البعض لفت إلى وجود صديقتها الفاشينيستنا الدكتورة خلود في المناسبة، مقدمة التهنئة لها، كذلك حضر الحفل صديقات بولند، حيث بدى واضحًا قاعة الحفل التي أقيمت فيها المناسبة، فأثار الأمر الشك بأنه حفل زفافها.

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لكن تأكد فيما بعد لمتابعين أن ما قامت به حليمة بولند هو استعراض وإعلان لأحد صالونات التجميل، وتعرضت على إثر ذلك لموجة من الانتقادات الساخرة بسبب قبولها بهذا النوع من الاعلانات.

كما لم تظهر هوية العريس في الفيديو، الذي ركز على تصميم الفستان ولونه، وأجواء المكان والحضور، منتقدين أسلوبها المثير للجدل في كل موقف أو إطلالة تقوم بها.

وجاءت إطلالة حليمة الجديدة بفستان زفاف بعد يوم من ظهورها مقدمة لفقرات حفل النجمين الفنانين العراقيين، أصيل هميم وحسام الرسام، والذي أُقيم الجمعة 18 أكتوبر في قاعة البركة بفندق "كراون بلازا" بالكويت، بحضور جماهيري كبير.

ووثقت النجمة الخليجية بمقطع فيديو تعرضها لموقف محرج إثر تمزّق فستانها قبل لحظات من الحفل، وعبّرت في المقطع المصوّر عن حزنها وغضبها، بسبب الموقف، مؤكدةً أنها أنهت ترتيب شعرها ومكياجها، وما أن حاولت أن ترتدي فستانها وجدته ممزقًا.

وقالت حليمة بولند: "انشق النفنوف أعوذ بالله وبعد شوي تبلش الحفلة"، مشيرةً إلى أن ما أصابها هو الحسد.