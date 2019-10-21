أوّل صورة رومانسيّة لنسليهان أتاغول وأنجين أكيوريك من كواليس ابنة السّفير!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعيّ من محبّي الدراما التركية، أوّل صورة رسميّة تجمع النجم التركي أنجين أكيوريك بالنجمة نسليهان أتاغول، من مسلسلهما الجديد "ابنة السفير".

وظهر الثنائيّ في وضعيّة رومانسيّة مُرتديان اللّون الأسود، ممّا أشعل حماسة الجمهور حول قصّة حبّ مميّزة ضمن أحداث العمل الذي يُعيد أتاغول للدراما بعد طول غياب.

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وبحسب بعض المصادر فإنّ أكيوريك سيتقاضى مبلغ 200 ألف ليرة تركية، أيْ ما يقارب الـ 34 ألف دولار عن الحلقة الواحدة، فيما ستتقاضى نسليهان 140 ألف ليرة تركية أيْ 24 ألف دولار عن الحلقة.

المسلسل الذي من المقرّر أنْ يبدأ عرضه قريبًا فور الانتهاء من تصوير، سيتمّ تصوير أغلب مشاهده في منطقة الجبل الأسود، على أنْ يتمّ عرضه على قناة "ستار" التركية، وهو إنتاج مشترك بين "NGMedia و O3 Medya"، من تأليف عائشة أريلماز ونهير أردام، ومن إخراج ايمره كاباكوشاك.

يُشار إلى أنّ هذا العمل يشهد عودة النجمة التركية نسليهان أتاغول للمسلسلات التركية بعد غياب طويل، بسبب الزّواج وبعض الانشغالات العائليّة، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "حب أعمى" إلى جانب الفنان التركي بوراك أوزدجفيت، وحقّق المسلسل نجاحًا كبيرًا في تريكا والوطن العربيّ.