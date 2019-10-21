ظافر العابدين يصوِّر فيلماً جديداً مع نيللي كريم









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: صرّح الفنان التونسي ظافر العابدين، بأنه يصوّر حاليًا فيلماً سينمائياً جديداً مع الفنانة نيللي كريم، سيتم الإعلان عن تفاصيله قريباً. وأضاف في حديثه مع الإعلامية لميس الحديدي في أولى حلقات برنامجها "القاهرة الآن" على قناة العربية الحدث: "سعيد بالتواجد في السينما المصرية من خلال فيلم العنكبوت مع النجم أحمد السقا، والنجمة منى زكي. وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج وليد صبري، وينتمي لنوعية جديدة لم أقدمها من قبل في السينما المصرية".

وفيما أشار إلى أن تركيزه في السنوات الأخيرة انصبّ على الدراما العربية، لفت إلى أن مشاركته في الأفلام والمسلسلات الأجنبية ستبقى هدفاً بالنسبة له، مذكراً بأن بدايته كانت في إنجلترا.

وأضاف، أنه يسعى لتحقيق توازن بين الوجود في دراما العالم العربي وعلى الساحة الدولية في الفترة المقبلة، وفي هذا الإطار تأتي مشاركته في مسلسل أمريكي انتهى من تصوير دوره فيه منذ أسبوع، وتعلن عنه الجهة المنتجة قريبًا.