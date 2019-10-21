شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصطفى يكشف سر أغنية "سلمى" فى ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الملحن والمطرب عمرو مصطفى أن أغنية "سلمى" التى أطلقها مؤخرا في أحدث ألبوماته الفنية "لعبت مع الأسد" هي إهداء خاص لابنته سلمى، الأغنية كلمات المستشار تركى آل الشيخ وألحان عمرو مصطفى ومن توزيع الموسيقي العالمي ريهاب - R3HAB.

وتقول كلمات الأغنية "سلمى من عيون الناس، سلمى عقد ورد وماس، أحلى ما شافت عيوني.. خدتي عقلي خلاص، ياللي بيكي الجمال يتقاس".

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الألبوم من كلمات ورؤية فنية للمستشار تركي آل الشيخ، من ألحان عمرو مصطفى وإنتاج شركة فيولين، وتم طرح الألبوم منذ أيام قليلة، وتخطت مشاهدات الألبوم على يوتيوب أكثر من 7 مليون مشاهدة. وقد تم مكساج وماسترالألبوم في أمستردام - هولندا، تعاون عمرو مصطفى مع موزعين عالميين لتوزيع أغنيات الألبوم وهم A. R. Rahman، R3HAB، Emrah Karaduman، Afrojack، والموزع Boi-1da الذي تعاون مسبقًا مع العديد من النجوم العالميين في أنجح اغانيهم مثل النجوم Drake، Eminem، Rihanna، Kanye West، Nicki Minaj، والموزعين Andres Torres & Mauricio Rengifo اللذين قاما بتوزيع أغنية Despactio والتي حققت 6.5 مليار مشاهدة على يوتيوب.