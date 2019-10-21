شكرا لقرائتكم خبر عن زينة لنادية الجندى: "نجمة الجماهير القمر بحبها أوى".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة زينة، عن حبها الشديد لنجمة الجماهير نادية الجندى، بعد أن تقابلا في حفل زفاف شريف شاكر نجل الفنان الكبير هانى شاكر، وخضعتا لجلسة تصوير، وأطلت زينه بفستان أسود طويل، أما نادية الجندى أرتديت " جامبسوت " باللون الذهبى.

وكتبت زينة، على الصور التى نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: " أنا ونجمة الجماهير القمربحبها اووووووووي"، و حازت الصورعلى إعجاب العديد من متابعيها، متغزلين فى إطلالاتهما.

وتنتظر زينة طرح فيلمها الجديد "الفلوس"، ويشارك فى بطولته إلى جانب تامر حسنى وزينة كلاً من خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، اللبنانى كميل سلامة إضافة إلى ضيوف الشرف أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو، الفيلم من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق.

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نادية الجندي وزينة في جلسة تصوير نادية الجندي وزينة في جلسة تصوير



نادية الجندي وزينة نادية الجندي وزينة