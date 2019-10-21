شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير أول مشاهد "شديد الخطورة" فى الحزام الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المخرج حسام على تصوير أول مشاهد مسلسل "شديد الخطورة" أول أمس السبت، في إحدى الشركات الخاصة بمنطقة الحزام الأخضربأكتوبر، وجمعت المشاهد الأولى بين بطلي العمل أحمد العوضي وريم مصطفى وعدد آخر من الفنانين المشاركين في البطولة، ومن المقرر استمرار التصوير بالمكان لنهاية الأسبوع الجارى.



أسرة مسلسل شديد الخطورة

"شديد الخطورة" تأليف محمد سيد بشير وإنتاج شركة سينرجى، ويعد المسلسل الأول من نوعه فى مصر إذ يتم تقديمه فى 7 حلقات وعبر أكثر من موسم للعرض بشكل حصرى على منصة watch it الرقمية، وينتمي لنوعية أعمال الأكشن، وأحداثه قريبة من الفيلم الأميركي الشهير Mr and Mrs Smith، الذي قام ببطولته الثنائي أنجلينا جولي وبراد بيت عام 2005.

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المسلسل يشارك فى بطولته رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال، وتناول عدة قضايا هامة للغاية، وأبرزها "الشائعات " التى يروجها البعض على مواقع السوشيال ميديا، ومدى خطورتها على الأمن القومى للبلدان العربية، وتأثير تلك الشائعات على الشعوب والأجيال الصغيرة، كذلك مدى تأثير تلك الشائعات على إحداث البلبلة وسط المؤسسات والشعب وضرب جميع الأفكار وبث الروح الهدامة فى البلاد وخلافه.