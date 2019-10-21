شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الترفيه السعودية تعلن افتتاح الـ winter wonderland غدا الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، التى يرأسها المستشار تركي آل الشيخ، من 70% من منطقة ال ( winter wonderland )، المقرر أن يتم افتتاحها للجمهورغدآ الثلاثاء، وسط حضور الآلاف من الجمهورالسعودي والشخصيات العامة والجاليات العربية، ومن المقررأن تقام عدة حفلات غنائية وموسيقية بداخلها عقب الافتتاح مباشرة.

وفى سياق متصل، تعمل هيئة الترفيه السعودية بقيادة المستشار تركي آل الشيخ على تقديم موسم الرياض بشكل عالمى ومحترف يخدم جميع الاعمار وتقديم جميع الخدمات مثل المطاعم الجديدة ومنطقة الألعاب والمسارح والحفلات التى ستقام عليها.

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يشار إلى أن النجم تامر حسنى أحيا أولى حفلات موسم الرياض الغنائية، وسط حضور 100ألف شخص، كما شاركت النجمة اللبنانية نانسى عجرم فى نفس الحفل وسط حضور الشخصيات العامة والجاليات العربية.