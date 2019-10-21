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كتب امير فتحي في الاثنين 21 أكتوبر 2019 11:51 صباحاً - حرصت الفنانة مايا دياب على التعبير عن غضبها في الشارع والمشاركة في التظاهرات التي اندلعت منذ مساء الخميس الماضي، ومستمرة حتى الآن.
وخلال تواجدها بين الناس بكل عفوية وجهت الفنانة اللبنانية كلمة للمتظاهرين قالت فيها: “أنا ماني جاية قول كلمة، أنا واحدة منكن وأقل منكن، قبل ما يفلوا خليهن يدوقوا شو يعني حبس، خليهن يفوتوا على الحبس”.
ونشرت أيضاً مقطع فيديو من الشارع وهي ترقص على سطح سيارتها وهي ممسكة بالعلم اللبناني. وعلقت عليه بكلمة واحدة وهي “ثورة”.
يذكر أنها ليست المرة الاولى التي يكون لمايا مواقف سياسية بشأن الوضع في لبنان ودائماً ما كانت تطلب بانتفاضة شعبية ضد السلطة الفاسدة.
كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب تتظاهر وترقص على سطح سيارتها.. شاهدوا كيف أشعلت حماس الناس بما قالته! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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