شاهد .. ” الجوكر ” يظهر ليلا في شوارع الكويت واستدعائه للتحقيق معه

كتب امير فتحي في الاثنين 21 أكتوبر 2019 11:51 صباحاً - كشفت صحيفة ” الراي ” الكويتية عن قيام رجال مباحث الآداب في دولة الكويت باستدعاء شاب يدعى ” إبراهيم الحبابي ” وهو أحد مشاهير مواقع التواصل الإجتماعي للتحقيق معه .

وجاء ذلك على خلفية الصور التي تم تداولها وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي لهذا الشاب وهو يتجول ليلا في شوارع الكويت متقمصا شخصية ” الجوكر ” الشهيرة التي ظهرت بالفيلم الأمريكي الذي يحمل نفس الإسم وتم عرضه مؤخرا .

وظهر ” إبراهيم الحبابي ” بنفس ماكياج وشعر الشخصية في الفيلم ويقلد حركات بطل الفيلم بشكل كبير مما أثار القلق والذعر بين المواطنين .

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مما استدعى التحقيق معه في مقر الإدارة العامة للمباحث الجنائية .. وخلال التحقيق برر الشاب تصرفه بإنه يحب تلك الشخصية واعتاد على ارتداء القناع والخروج إلى بعض الأماكن لالتقاط الصور .

وحذر مصدر أمني المواطنين والمقيمين في الكويت من ارتكاب أي أفعال من شأنها زعزعة الأمن وبث الخوف في الأنفس وأن الأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي مظاهر سلبية أو تجاوز للقانون .

يذكر أن شخصية ” الجوكر ” التي يدور حولها الفيلم الأمريكي الشهير هي شخصية تعاني من اضرابات ومشاكل نفسية جعلت منه شخصا شرير ومجرم وغريب الأطوار ويجد صاحبها طريق الشهرة بشكل غير مقصود عبر العنف .