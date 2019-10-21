كتب امير فتحي في الاثنين 21 أكتوبر 2019 11:51 صباحاً - نجح النجم أحمد عز أن يكون حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض فيلمه الممر بالقنوات الفضائية مؤخرًا حيث أشاد الآلاف بدوره في هذا العمل، كما حرص العديد من الفنانين على تهنئته بنجاحه به.
وعبر عز في تصريحات صحفية عن سعادته بنسب المشاهدة الضخمة التي حققها الفيلم بعد عرضه مؤكدًا أنها فاقت توقعاته وأكد أن نجاح “الممر” دفعه مع صناع العمل لتقديم جزء ثاني منه، موضحًا أن التحضيرات له ستبدأ خلال الفترة القادمة.
وشارك في بطولة فيلم الممر نخبة من النجوم منهم إياد نصار وأحمد فلوكس ومحمد فراج وأحمد رزق كما شهد العمل ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم هند صبري وشريف منير.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الجدل حول “الممر”.. أحمد عز يفجر مفاجأة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.