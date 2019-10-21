شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تضع حدا للجدل حول طلاقها من العريان والان مع التفاصيل

وضعت الفنانة السورية أصالة نصرا حدا الجدل المثار منذ أيام حول طلاقها من المخرج طارق العريان، موضحة أن ما حدث بينهما مجرد خلاف عادي ولم يصل الموضوع إلى الطلاق، مطالبة الجميع بعدم نشر الشائعات مراعاة لشعورها.

وقالت أصالة عبر حسابها الرسمي على تطبيق ”إنستغرام“: ”لا أسمح لأحد بأن يتناول علاقتي الخاصة بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصص لها سوء الصدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكن ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكن لبعض كل مشاعر الاحترام والفخر“.

وأضافت: ”فكل منا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان الناس اثنين بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كل ذلك أولادنا، وكرامته من كرامتي، وهو لم يخذلني وأنا لن أخذله، وقد صان عشرتي وتحمل انشغالي، وتغاضى عن عيوبي ويرى محاسني“.

Advertisements

وزادت: ”خلافنا دائمًا بسبب انشغالنا، ولا شيء أكثر، لو كان هناك خبر لما ترددت بإخباركم، شكرًا لسعة صدركم، وأرجو مراعاة مشاعري“.

يشار إلى أن هذا يعد اول تعليق للفنانة السورية أصالة على هذا الموضوع، بعد انتشار العديد من التقارير التي أكدت انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان خلال الأيام الماضية.

يُذكر أن أصالة والعريان متزوجان منذ 13 عامًا وأنجبا طفلين توأمين هما علي وآدم.