أحمد عز: هذا الفيلم يرصد تغير شكل الحروب

متابعة بتجــــــــــــرد: يواصل الفنان المصري أحمد عز، تصوير مشاهده في فيلم “العارف.. عودة يونس” للمخرج أحمد علاء، في منطقة وسط البلد في القاهرة.

وقال عز، في تصريحات له، أنه “بقي أسبوعان على الانتهاء من تصوير الفيلم، والمقرر أن يكون جزء منها، خارج مصر، لكن لم يتم الاستقرار على دولةٍ معينة حتى الآن”، بالإضافة إلى المشاهد الخارجية التي صوّرها عز في بلغاريا، في الأسابيع الماضية.

وأكد بطل “العارف.. عودة يونس” أن “الفيلم يتحدث عن ظاهرة القرصنة، ويوضح كيفية تغير شكل الحروب إلى معارك معلوماتية، ويحتوي على مشاهد أكشن ستكون جديدة ومختلفة”.

وأشاد عز باختيار المخرج أحمد علاء، للفنان أحمد فهمي، لمشاركته البطولة، على الرغم من أن دوره لن يكون كوميدياً، لكنه وفق عز “اختيار صائب”. وأضاف: “أحمد ممثل جيد للغاية ويملك أدوات لم يستخدمها بعد، وهذا الفيلم سيُبرز مناطق جديدة من موهبته”.

يشارك في بطولة “العارف.. عودة يونس” محمود حميدة، كارمن بصيبص، مصطفي خاطر وركين سعد، وهو من تأليف محمد سيد بشير.