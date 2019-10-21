كارول سماحة عن الحراك الشعبي في لبنان: “يُدهشني صمتن”

متابعة بتجـــــــــــرد: أعربت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن استغرابها، من صمت بعض الفنانين اللبنانيين في ظل مظاهرات “لبنان ينتفض” منذ أيام في لبنان.

وأشارت كارول إلى أن دعم الحراك الشعبي في لبنان لا يعبّر عن موقف سياسي بل على العكس يمثل دعمًا لقضية شعب يثور من أجل الحصول على حقوقه.

وكتبت كارول سماحة في تغريدة لها عبر حسابها على موقع “تويتر”: “يدهشني اليوم تغاضي وصمت بعض الفنانين اللبنانيين اللي طول عمرن حاملين القضية الانسانية والوطنية! يدهشني صمتن تجاه القضية * الشعبية * اللي عم بمر فيها الوطن، إذا عبرنا عن رأينا اليوم ما منكون عم نحكي سياسية بل عم نحكي عن موقف شعب وثورة وطن بأكمله”.

تجدر الإشارة إلى أن كارول سماحة تتابع منذ أيام الحراك الشعبي الواقع في لبنان، وتشارك اللبنانيين مطالبهم بحقوق تضمن لهم مستقبلًا جيداً في وطنهم.