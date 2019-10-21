مي عز الدين تكشف سر غيابها: أبحث عن السلام النفسي

متابعة بتجــــــــــرد: ردت الفنانة المصرية مي عز الدين بطريقة غير مباشرة على الشائعة التي تم تداولها أخيرًا حول مرضها وخضوعها للعلاج سرًا خارج مصر.

وأكدت مي أنها بخير وكانت غائبة عن مواقع التواصل الاجتماعي طوال الفترة الماضية، بحثًا عن المزيد من الخصوصية أثناء فترة العطلة الصيفية والسلام النفسي من الطاقة السلبية المتواجدة على الآن على السوشيال ميديا، ونبهت متابعيها إلى أن الحسابات الخاصة بها صارت تحت إشراف أدمن متخصص وأنها لم تعد تطلع على الرسائل، مشيرة إلى أنها وجدت الراحة في العزلة!!

مي الغائبة عن منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي على غير عادتها واجهت مؤخرًا شائعة أكدت أن سر الغياب هو معاناتها من المرض وخضوعها للعلاج سرًا، ولهذا بادرت بالعودة سريعًا ونشرت عبر خاصية الاستوري بحسابها بموقع إنستجرام توضيحًا لسبب غيابها الحقيقي.

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وقالت مي في رسالة موجهة إلى جمهورها أن حسابها الشهير على موقع إنستجرام صار شخصيًا ولا علاقة له بالعمل ويشرف على إدارته أدمن سيتولى وضع بضعة منشورات، واعتذرت عز الدين من جمهورها بسبب عدم الرد على الرسائل مؤكدة أنها لا تطلع عليها.

وأضافت: بصراحة التعامل مع السوشيال ميديا كدة مريح أكتر بكثير وبيخليك في سلام نفسي أكثر علشان في طاقة سلبية كثير عن زمان.

يذكر ان مي عز الدين تعرضت لحملة سخرية غير مسبوقة من مسلسلها “البرنسيسة بيسة” في شهر رمضان الماضي، تصاعدت مع ظهور “تحدي بيسة” الذي تدور فكرته حول مشاركة رواد مواقع التواصل الاجتماعي باطلالات تشبه ظهور مي في المسلسل، ولكن بطريقة ساخرة اعتبرها “التراس عز الدين” حملة ممنهجة و”مدفوعة الثمن” تستهدف إقصاء مي من المنافسة بعد تصدر الإعلان التشويقي للمسلسل قائمة الأكثر مشاهدة قبل بداية ماراثون دراما رمضان 2019.