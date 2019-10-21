محمد عبده يكشف عن الأغاني الـ 100 بتقنية الهولوغرام

متابعة بتجــــــــــــرد: كشف الفنان السعودي محمد عبده عن كيفية اختيار أغانيه الـ 100 التي سيتم عرضها بتقنية الهولوجرام ضمن فعاليات “موسم الرياض” الجارية حاليًا بالعاصمة السعودية بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه.

وجاء ذلك خلال مداخلة لفنان العرب عبر برنامج “تفاعلكم” على قناة “العربية”، قال فيها: إن هذه الخطوة تختصر مشواره الفني، وتحقق الحلم الذي كان دائمًا ما يحلم به. لافتاً إلى أنه سيختصر من خلال تقنية الهولوغرام كثيرًا من مشواره الفني غير المُسجَّل في القنوات التلفزيونية.

وبيَّن أنهم يخططون لاختيار تلك الأغنيات من حفلات في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات وبداية الألفية الجديدة حتى عام 2019، موضحًا أنها ستكون مختارة من حفلات جماهيرية حتى يتفاعل معها الجمهور بصورة أكبر.

وقد تم الكشف عن هذه الخطوة على هامش “منتدى صناعة الترفيه” الذي شهد توزيع جوائز “صنَّاع الترفيه”، وكان الفنان محمد عبده أحد المكرَّمين فيه، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض التي انطلقت في 11 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري، وتستمر حتى 15 كانون الأوّل/ديسمبر المقبل، حيث أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، عن تعاقده مع فنان العرب محمد عبده لتصوير 100 أغنية بتقنية الهولوغرام.

وأشار آل الشيخ إلى أن العمل على إنتاج 100 أغنية بهذه التقنية، يحدث للمرة الأولى لفنان على مستوى العالم، قائلًا في مقطع فيديو تم توثيقه لحظة تكريم الفنان محمد عبده: “أبي محمد عبده يوقع معايا عقد تصوير 100 أغنية بتقنية الهولوغرام لأول مرة في تاريخ أي فنان في العالم”. مضيفًا “محمد عبده فنان كبير ويستحق.. وإن شاء الله خلال أشهر سترون هذه الأغنيات في الأسواق”.

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وخلال الحفل، ألهم فنان العرب محمد عبده الحضور حينما تحدث عن هذه الليلة الرائعة التي شهدت تكريمه نظير مشواره الفني الحافل بالنجاحات طوال أكثر من خمسة عقود، مؤكدًا أن هذا اليوم من أهم أيام حياته.

وقد قوبل ما أعلنه تركي آل الشيخ بعاصفة من الترحيب من النجوم الحاضرين للاحتفالية، التي نظَّمتها هيئة الترفيه، وحضرها نخبة من نجوم الفن السعوديين والخليجيين والعرب والعالميين.

يُذكر أن منتدى صنَّاع الترفيه، يعد مبادرة جديدة لهيئة الترفيه السعودية، واستهدفت على مدى يومين جمع رواد الترفيه حول العالم لتشجيعهم على الاستثمار في قطاع الترفيه بالسعودية من خلال عقد ورش عمل ومعرض لصناعة الترفيه في البلاد.