قبلة تضع سلاف فواخرجي في موقف محرج مع أولادها – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــرد: وجدت الممثلة السورية سلاف فواخرجي نفسها في موقف محرج بسبب مشهد حميمي ظهر في صورة جمعتها بأبنائها.

وشاركت سلاف متابعيها صورة برفقة ولديها حمزة وعلي، عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، وذلك من العطلة التي تقضيها في إحدى الدول الأجنبية، دون تنتبه إلى خلفية الصورة، حيث كان رجل وصديقته يقبلان بعضهما.

وقد أثار هذا الأمر العديد من التعليقات على الصورة بين ساخر ومستغرب حول قيام سلاف فواخرجي بنشرها دون أن تلتفت إلى ما في الخلفية.

في سياق آخر، تنتظر سلاف فواخرجي عرض مسلسلها “خط ساخن” الذي تم تأجيل عرضه لعدة مرات، ويشاركها في بطولته كل من حسين فهمي، نضال الشافعي وصلاح عبد الله وهو من تأليف فوزية حسين وإنتاج أحمد الجابري وإخراج حسني صالح.

وكان آخر أعمال سلاف فواخرجي، مسلسل “هوا أصفر” الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي وهو من تأليف كل من علي وجيه ويامن الحجلي وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.