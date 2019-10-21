صوفيا لورين تحصد جائزة الثقافة الأوروبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصدت الممثلة الإيطالية الشهيرة صوفيا لورين جائزة الثقافة الأوروبية عن مشوار حياتها في العاصمة النمساوية فيينا.



وتسلمت نجمة هوليوود (84 عاما)، خلال الحفل الذي أقيم في الأوبرا العامة، الجائزة الأدبية من ابنها المايسترو كارلو بونتي جي آر، الذي امتدح والدته، قائلا: "ليست فنانة وحسب بل إنها امرأة تتسم بطابع اجتماعي قوي، فهي تقف دائما إلى جوار أصدقائها وتساعد المحتاجين".

وارتدت لورين فستان سهرة أحمر اللون، وصعدت إلى المسرح بمعاونة آخرين، لأنها صارت تعرج منذ سقوطها في منزلها ولم تعد قادرة على السير بشكل جيد، كما اعترفت هي.

وقالت أسطورة السينما: "اليوم أنا متأثرة جدا جدا، فلأول مرة يسلمني ابني جائزة".

وحصل على الجائزة فنانون آخرون.