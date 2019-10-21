"ماليفيسنت" يزيح "الجوكر" من صدارة إيرادات السينما الأمريكية

تصدّر فيلم "ماليفيسنت: ميسترس أوف إيفل" من إنتاج "ديزني" شباك التذاكر في أمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع بإيرادات بلغت نحو 36 مليون دولار، بحسب شركة "اكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وكان الجزء الأول من الفيلم الذي أدت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي دور البطولة فيه أيضا تفوق على هذا الجزء الجديد، وحقق في الأسبوع الأول من افتتاحه عام 2014 إيرادات بلغت 69,4 مليون دولار.

ويتمحور الفيلمان حول الساحرة الشريرة في قصة "سليبينج بيوتي" (الجميلة النائمة) وتؤدي دور الملكة إنجريث في هذا الجزء ميشال بفايفر.

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وتراجع فيلم "الجوكر" من إنتاج "وورنر براذرز" إلى المركز الثاني محققا إيرادات بلغت 29,2 مليون دولار. وهو من بطولة يواكين فينيكس ويتناول قصة "جوكر" عدو باتمان اللدود.

وحل في المركز الثالث الفيلم الجديد "زومبي لاند: دابل تاب" من إنتاج "سوني" بإيرادات بلغ مجموعها 26,7 مليون دولار. ويشارك في هذا الفيلم وودي هارلسون وإيما ستون ولوك ويلسون وروزاريو داوسن.

وجاء في المرتبة الرابعة فيلم "ذي آدامز فاميلي" المستوحى من أجواء هالوين من إنتاج "يونايتد آرتستس" بعائدات مجموعها 16,1 مليون دولار. وهو يتناول عائلة آدامز الغريبة والغامضة فيما تستعد لاستقبال أقارب غريبي الأطوار أيضا.

واحتل المركز الخامس فيلم "جميناي مان" من إنتاج "باراماونت" بإيرادات بلغت 8,5 مليون دولار. وهو من بطولة ويل سميث الذي يؤدي دور قاتل مأجور متقاعد يواجه شابا مستنسخا عنه.

وحل سادسا فيلم "أبومنبل" بـ3,5 ملايين دولار، وسابعا فيلم "داونتاون آبي" بـ3,1 ملايين دولار، وثامنا فيلم "جودي" بـ2,1 مليون دولار، وتاسعا فيلم "هاسلرز" بـ2,1 مليود دولار، فيما جاء فيلم "إت: تشابتر 2" في المركز العاشر بإيرادات بلغت 1,5 مليون دولار.