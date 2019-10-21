مصر تفتتح محطة مترو تضاهي محطة برلين في ألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - افتتحت وزارة النقل المصرية، اليوم الأحد، أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط. ونشرت وزارة النقل المصرية بيانا عبر صفحتها الخاصة على "فيسبوك"، أعلنت فيه افتتاح محطة "هليوبوليس" لمترو الأنفاق، التي تعد الأكبر في الشرق الأوسط. وتأتي محطة هليوبوليس ضمن محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، وستتمكن تلك المحطة من ربط مناطق مصر الجديدة بوسط القاهرة. وتعد محطة هليوبوليس الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا؛ حيث إنها مقامة على مساحة 10 آلاف متر مربع تقريبا، مكونة من 3 مستويات، ومنفذة وفق أحدث المواصفات بالعالم، ومزودة بماكينة صراف آلي لبيع تذاكر المترو بجانب شبابيك حجز التذاكر الموجودة بالمحطة.

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