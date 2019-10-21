نسرين طافش تردّ على أخبار علاقتها مع طارق العريان: ردّ أصالة كافٍ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - زُجّ مؤخرًا باسم الفنانة السورية نسرين طافش، في مشكلة الفنانة أصالة نصري وزوجها المخرج طارق العريان، فبعد الحديث عن خيانة العريان لنصري مع ممثلة شابّة، سارع الجمهور للتخمين بأنّها نسرين طافش.

ومع التزام طافش الصّمت لفترة طويلة حول هذا الموضوع وتجاهلها لكلّ الأخبار، قرّرت الخروج عن صمتها في ردّها الأوّل على هذه الأخبار بعدما سبقتها الفنانة أصالة نصري بالتعليق فقالت طافش: "كل الفنانين بطلع عليهم اشاعات بين الفترة والتانية، والممثل الناجح هو مادة دسمة للصحافة في كل إشاعة بتطلع ورد الفنانة أصالة كافي ووافي علشان هي نفت الموضوع.. والناس اللي بتطلع اشاعات همة فعلاً ناس فاضيين".

ويأتي ردّ طافش هذا بعد خروج توضيح أصالة الأخير حول حقيقة الأخبار المتداولة، إذْ نفت نصري أنْ تكون الخيانة هي السّبب بطريقة غير مباشرة، موضّحة أنّ خلافات عاديّة بينها وبين زوجها، راجية من كلّ الأشخاص عدم الإساءة له ولها من أجل أولادهما، عبر تعليق نشرته في إنستغرام.

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يُشار إلى أنّ اسم طافش يتمّ زجّه في كلّ حادثة خيانة وانفصال، وذلك بعد قصّتها الشّهيرة مع الفنانة ديما بياعة، وطليقها الفنان تيم حسن، إذْ أنّ بياعة كشفت في حينها أنّ خيانة حسن لها مع طافش هي سبب انفصالهما.