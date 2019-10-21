الأمير هاري يوضّح حقيقة الخلاف مع شقيقه الأمير ويليام لأوّل مرّة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ما زال الفيلم الوثائقيّ الذي أصدرته قناه "ITV" عن حياة العائلة المالكة يُسلّط الضّوء بشكل خاصّ على حياة دوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل.

ونشرت مجلة "هاللو" سؤال توم برادبي مراسل الأخبار الملكية للقناة للأمير هاري حول علاقته بشقيقه الأمير ويليام، والأخبار المتداولة عن الخلاف والقطيعة بينهما.

جاء ردّ الأمير هاري محايدًا للغاية، فهو لم يؤكّد ولم ينفِ الخلافات فاكتفى بقول: "الأشياء تحدث، وما بينهما هو ما يحدث بين الأشقّاء جميعهم، فلدينا أيام جيّدة وأيام سيّئة".

وأشاد الأمير هاري بدور شقيقه الأمير ويليام في حياته، وأكّد على أنّهما في طرق مختلفة الآن، لكنّه سيكون دائمًا موجودًا من أجله، ويعلم جيدًا أنّ الأمير ويليام أيضًا سيكون موجودًا من أجله، مضيفًا أنّه بسبب انشغالهما لا يرون بعضهما كثيرًا في الفترة الأخيرة ولكنّه يحبّه كثيرًا".

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الجدير بالذكر أنّه في وقت سابق فصل هاري وميغان مكتبهما الرسميّ ونشاطهما الخيريّ المشترك مع دوق ودوقة كامبريدج، ومع ذلك سوف يواصلون العمل معًا في حملة Heads Together للصّحّة العقليّة.

تمّ تصوير هذا الفيلم الوثائقيّ الجديد أثناء رحلة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل في جنوب إفريقيا، وهذه تعتبر أوّل رحلة ملكيّة لهما هناك وهما زوجان.

وتأثّر الأمير هاري أيضًا عند حديثه عن والدته الأميرة الرّاحلة ديانا، لأنّه جاء لنفس المكان بعد 22 عامًا ليكمل ما بدأته هي، وقال بأنّ ذهابه لنفس الأماكن التي تواجدت فيها والدته من قبل، تمثّل له ضغطًا نفسيًا وعصبيًا شديدًا، ويتذكّر دائمًا الأشياء السّيئة التي مرّت بها.