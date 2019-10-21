سلافة معمار توجه شكرها لمن دعمها أمام نضال الأحمدية.. في رد وصف بـ"الأرقى"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعدما أطلق عدد من الفنانين اللبنانيين والسوريين حملات تضامن مع الفنانة السّورية سلافة معمار بعد أن تعرضت لانتقادات من قبل الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية التي قللت من حجم معمار كممثلة.

علقت سلافة معمار من خلال منشور عبر صفحتها على "إنستغرام"، قالت فيه: "شكراً لشعور المحبة والثقة اللي حسستوني فيه".

وكان مقطع فيديو قد انتشر مؤخرًا من مقابلة جمعت نضال الأحمدية مع الممثلة السّورية سوزان نجم الدين، وتحدثت فيه نضال عن الممثلات السّوريات إثر خلاف بالرأي حول الأفضل من ناحية التمثيل بين اللبنانيات والسّوريات.

وسخرت الأحمدية من الممثلة سلافة معمار، قائلة: "أين هي سلافة؟ ماذا قدمت في آخر سنواتها؟" مضيفة أنها أصبحت إمرأة خمسينية.

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25 عاماً على بداية مسيرة سلافة معمار الحافلة بالنجاحات، هذا ما جعلها لا ترد مباشرةً على نضال الأحمدية، لأنها تؤمن بالفنان وتكره السوشال ميديا التي حولت بعض الفنانين لسلع يتم المتاجرة بها "حسب تصريح سابق".