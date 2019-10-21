6 أنماطٌ من الأزياء يُمنع على عضوات العائلة الملكيّة البريطانيّة ارتداؤها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتقيّد نساء العائلة الملكيّة البريطانيّة بالكثير من القواعد والقوانين، عندما يتعلّق الأمر بالتصرّفات أو الإتكيت أو حتى خزانة الأزياء. وتعتبر هذه العائلة من أكثر العوائل الغارقة في التقاليد والشكليّات وبالرّغم من أنها تتطوّر، إلا إنها تفعل ذلك بوتيرة بطيئة.

ونظرًا لأنّ الملابس هي من تحدّد كيف نمثّل أنفسنا أمام العالم، هناك مجموعة طويلة من الإرشادات المتعلّقة بخزانة الملابس التي على كلّ عضوة في العائلة الملكية الالتزام بها، من دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، والأميرة الراحلة ديانا، إلى الأميرة يوجيني، ودوقة ساسكس ميغان ماركل، تعرّفي عليها:

القطع ذات الياقات المنخفضة

من الممنوع ارتداء أيّ قطع بياقات منخفضة تظهر الصّدر بطريقة أو أخرى، لذلك تلتزم عضوات العائلة الملكية البريطانية دائمًا بارتداء قطع بياقات مُحتشمة.

الصّنادل المسطّحة

نادرًا ما ترتدي كيت ميدلتون أحذية ذات مقدّمة مفتوحة، وحتى عندما تفعل ذلك، فينبغي دائمًا أنْ تكون مزوّدة بكعب عالِ، وعندما ترغب في ارتداء أحذية مسطّحة في مناسبة غير رسمية، فإنّها ترتدي أحذية الباليه أو الأحذية الرّياضيّة البيضاء. ومع ذلك، فإنّ أسلوب الحذاء الرسميّ في الأسرة الملكيّة هو الكعب الكلاسيكيّ.

فساتين قصيرة أو الظهور بساقين عاريتين

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عادة ما ترتدي نساء العائلة الملكية جوارب شفّافة بظلّ النيود مع الفساتين والتنانير الميدي إلى المناسبات الرسمية، ويُمنع منعًا باتًا ارتداء فساتين أو تنانير قصيرة. لكنّ دوقة ساسكس ميغان ماركل تتجاهل هذه القاعدة من حين لآخر.

حقائب ضخمة

في الماضي، كانت تفضّل دوقة ساسكس حمل حقائب التوت وحقائب الكروسبودي، وحقائب الساتشل الكبيرة الحجم، لكنْ منذ انضمامها إلى العائلة الملكيّة أصبحت تحمل فقط حقائب الكلاتش الصّغيرة كما تفعل معظم نساء العائلة الملكيّة. ويُقال إنّها تساعدهن على تجنّب المصافحة غير المناسِبة، وتغطية الصّدر عند الخروج من السيارة.

الأقمشة التي تتجعّد بسهولة

الكتان والحرير من الأقمشة التي يُمنع على نساء العائلة الملكية ارتداؤها؛ نظرًا لسهولة تجعّدها. و من أجل الحفاظ على مظهر أنيق، غالبًا ما يرتدين قطعًا من الأقمشة الثقيلة، مثل التويد أو الكشمير. وتجدر الإشارة إلى فستان زفاف الأميرة ديانا، الذي تلقّى العديد من الانتقادات؛ نظرًا لكونه مصنوعًا من نسيج متجعّد.

أزياء سوداء إلى الأحداث والمناسبات

ما لم يكن الأمر يتعلّق بجنازة أو مناسبة مأساويّة أخرى، يُمنع على نساء العائلة الملكيّة ارتداء اللّون الأسود خلال النهار، ويخترن بدلاً من ذلك الألوان التي تساعدهنّ على البروز في الحشود؛ أيْ الظلال المُشرقة والمُلفتة للأنظار.