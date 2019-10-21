سارة دندراوي تقلبُ الطاولة على محمد عبده وتصفه بـ"مزهزه"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تمكّنت المذيعة السّعوديّة بقناة العربيّة الإخباريّة سارة دندراوي من قلب الطاولة على فنان العرب محمد عبده، حيث استطاعت أنْ تردّ عليه بشكل فكاهيّ فيما دار بينهما في وقت سابق، حيث انتشر مقطع مغازلة سارة دندراوي لعبده عبر منصّات السوشال ميديا بكثافة شديدة، بسبب طريقتها الذكيّة التي تسببّت في إضحاكه.

وكانت سارة دندراوي تجري حوارًا هاتفيًا مع "أبو نوره" عبر شاشة "العربية"، وذلك بمناسبة تكريمه مؤخرًا ضمن نخبة من أبرز النجوم العرب والعالميين في حفل "صناع الترفيه" على هامش موسم الرّياض، حيث غازلته بكلمة "مزهزه" لتثير ضحكاته، وهي الكلمة التي دائمًا ما يطلقها "عبده" على الشيء الجميل، إذْ سبق وأطلقها على سارة دندراوي، ممّا سبّب لها حرجًا كبيرًا.

ونشرت سارة بنفسها المقطع عبر حسابها على "تويتر" لتؤكّد للجمهور أنّها تمكّنت أخيرًا أنْ تردّ مغازلته لها منذ شهور خلال حوار تلفزيونيّ سابق بنفس الكلمة، حيث تسبّب في إرباكها في منتصف الحوار.

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وقالت الإعلاميّة السّعوديّة في حديثها معه: "أهلا فيك معانا أبو نورة وطبعا بنباركلك على التكريم.. وخليني أنا هالمرة أعكس الآية وأقولك إنت كنت مزهزه اليوم"، ليضحك محمد عبده ويرد بقوله: "ردك عليّ أنا"، لتعلّق سارة دندراوي من جديد بقولها: "أيوة بالظبط.. جاء اليوم أخيراً".

وكانت سارة دندراوي في حوار سابق، قد سألت محمد عبده "شو معنى مزهزهة؟"، ليرد بتلقائية: "مزهزهة يعني سارة الدندراوي" لتصيبها حالة من الخجل التي حاولت إخفاءها بالضّحك.