أصالة تنفي شائعات الطلاق برسالة عتب









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: وجّهت الفنانة السورية أصالة نصري رسالة لمَن وصفتهم بـ"مرددي الشائعات"، متمنية عدم اختلاق القصصٍ حول علاقتها الخاصة بزوجها. وذلك بعد انتشار الأخبار عن طلاق غير معلن بعد خلاف كبير وقع بينهما على خلفية خيانته لها مع نجمة سورية. الأمر الذي دفعها لتنفي موضوع الطلاق مشيرةً إلى أن كل زوجين يدخلون بخلافات عادية ويستمرون بحياتهم الطبيعية.

ونشرت صورة تجمعها بزوجها المخرج طارق العريان، عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأرفقتها بتعليقٍ أوضحت فيه مدى تمسكها بعائلتها. حيث كتيت: "لا أسمح لأحد بأن يتناول علاقتي الخاصّه بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصصٍ، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر".

وفيما خاطبت الجميع كاتبة: "لو كان هناك خبر ما تردّدتُ في إخباركم به، شكرًا لسعة صدركم، وأرجو مراعاة مشاعري"، تابعت: "فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس كاثنين بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا، وكرامته من كرامتي، وهو لم يخذلني وأنا لن أخذله، وصان عشرتي وتحمّل انشغالي، وتغاضى عن عيوبي ويرى محاسني، خلافنا دائمًا بسبب انشغالنا، ولا شيء أكثر". علماً أنهما تزوجا منذ 13 عامًا، وأنجبا توأما هما "علي" و"آدم".​