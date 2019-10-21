شكرا لقرائتكم خبر عن نجل عاصى الحلانى يسجل أغنية وطنية من ألحان والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الوليد الحلانى نجل النجم عاصى الحلانى عن تسجيله أغنية وطنية خاصة بلبنان، وذلك بعد الاحتجاجات والتظاهرات الحاشدة التى يشهدها لبنان المطالبة ببعض الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية. وقال الوليد فى تصريحات له لبرنامج "et بالعربي" أن الأغنية من تأليف الشاعر نزار فرنسيس ومن ألحان والده الفنان عاصى الحلانى وتوزيع طوني سابا.

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