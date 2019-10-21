شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تكشف حقيقة رسائلها الغامضة: خلاف بسيط مع زوجى وأكن له كل الاحترام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة أصالة على توضيح سر رسائلها الحزينة التى نشرتها خلال الأيام الماضية، وأكدت أن خلافها مع زوجها طارق العريان لم يصل إلى حد الطلاق.

وكتبت أصالة عبر حسابها على إنستجرام: "لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتى الخاصّة بزوجى وأبو أولادى، أرجو من الجميع عدم اختلاق قصص لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف ولكنّ ونحن فى أوج خلافنا (العادي)".

وأضافت أصالة، "نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر، فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا، وكرامته منّ كرامتى، وهو لمّ يخذلنى وأنا لنّ أخذله، وقدّ صان عشرتى وتحمّل انشغالى، وتغاضى عنّ عيوبى ويرى محاسني".

واختتمت أصالة حديثها قائلة، "خلافنا دائماً بسبب انشغالنا، ولا شيء أكثر، إنّ كان هناك خبر لمّا تردّدتُ بإخباركم، شكراً لسعة صدركم، وأرجو مراعاة مشاعرى ".

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وتحدثت أصالة من حوالى شهر عن ألمها وشاركت متابعيها برسائل مبهمة تعكس حالة من القلق وعدم الاستقرار التى تعيشها وتلمح ولا تتحدث ولا تشرح عما إذا وقع خلاف بينها وبين زوجها المخرج طارق العريان قد تصل إلى حد الانفصال والطلاق.

ونشرت أصالة عددا من الرسائل الحزينة عبر حسابها على إنستجرام، وعن كم الوجع والآلام التى تمر بها، ومن بعض الرسائل: "يحيطنى شعور يختلط بكلّ شيء، أنتفض ألما، وأفيض أملاً".

وفى رسالة أخرى قالت، "الحمد لله الذى اختار لى ما هو خير لى الحمد لله على سعادتى منّ بعد حزنى والحمد لله على نعمة العائلة والحمد لله على نعمة المحبّة الحمد لله دائماً على كلّ النّعم"، كما حذفت أصالة كل صور زوجها طارق العريان من على حسابها من على إنستجرام بعد أن كانت يوميا تنشر صورا لهما معا، مما أثار شكوك متابعيها وجمهورها، متسائلين: "هل انفصلت أصالة عن زوجها طارق العريان بعد قصة حب ظل الجميع يتحدث عنها".