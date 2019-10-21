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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لبلبة تغني أول أغنية بحياتها وآخر أغنية قدمتها في السينما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الفنان تامر عبد المنعم خلال استضافة الفنانة لبلبة في "نجم وندوة" بقصر السينما، بأن تغني أول أغنية قامت بغنائها في بداية مسيرتها الفنية فغنت لبلبة أغنية نادرة ثم طلب منها غناء آخر أغنية قامت بغنائها في السينما فغنت أغنية "أنا بالعربي بحبك" التي غنتها في فيلم "الشيطانة التي أحبتني" أمام النجم محمد صبحي ونالت عقب انتهائها مع الغناء تصفيق حاد من الحضور.
الفنانة لبلبة بدأت مسيرتها الفنية طفلة في السادسة من عمرها وكان تقوم بتقليد بعض الممثلين ثم جسدت الأدوار الاستعراضية وعملت بعدها في الأدوار الكوميدية مع الفنان عادل إمام حتي أعاد المخرج عاطف الطيب اكتشافها من جديد في فيلمي "ضد الحكومة" و"ليلة ساخنة".
لبلبة تحدثت خلال الندوة عن مسيرتها وبداية عملها مع المخرج حسن الصيفي وحكت كواليس أحد المشاهد قائلة: المخرج حسن الصيفي جعلني أحب الفن وكل مخرج عملت معه تعلمت منه واستفدت من تجربتي معه.
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