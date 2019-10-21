بالصور| تفاصيل حفل زفاف "أغلى" ممثلة في هوليوود

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

حضر عدد من المشاهير حفل زفاف النجمة جنيفر لورانس وحبيبها كوك ماروني، والذي أقيم في قلعة بيلكورت برود آيلاند، وهي قصر على طراز الملك لويس الثالث عشر، ويعود تاريخه إلى عام 1894، وكان من بين الحضور النجمة العالمية إيما ستون، كريس جينير، وسيينا ميلر، وغيرهم، واقتصر الحفل على 150 مدعوًا فقط، غالبيتهم من الأصدقاء من خارج الوسط الفني.

وجهزت جينيفر قائمة طعام متنوعة لضيوفها، فيمكن للضيوف الاختيار من بين كعك البطاطا الحلوة، وبراعم بروكسل، وهو نوع من أنواع الكرنب مع صفار البيض، كما شمل المنيو من اللحوم، سمك السلمون المشوي مع الأعشاب والزبدة المضاف إليها الليمون، أو لحم الخنزير المدخن أو اللحم البقري مع الصلصة، بالإضافة إلى عدد من المقبلات مثل التفاح المخلل، والجزر المحمص، والبطاطس المدخنة، إضافة إلى الحلويات المخبوزة مع الشيكولاتة والكراميل المملح والتفاح الطازج.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أضاءت الألعاب النارية سماء جزيرة روز، في نيوبورت بولاية رود آيلاند ليلة الجمعة الماضية، حيث أقام الزوجان السعيدان بروفة عشاء حفل زفافهما، فيما أقيم العشاء الاحتفالي تحت مظلة بيضاء أنيقة.

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من هو العريس؟

ارتبطت لورانس بماروني البالغ من العمر 34 سنة، في يونيو الماضي، وهو تاجر فني في نيويورك، وتعرف على جنيفر بوساطة من قبل صديقتهما المشتركة لورا سيمبسون، ويعمل الرجل مع جلادستون جاليري، وهي شركة تمثل فنانين مشهورين من بينهم أنيش كابور، ووصفته جنيفر بأنه "الشخص المفضل لها على هذا الكوكب".

ونشر موقع "NW" تقريرًا يؤكد أن لورانس لن تدعو والديها من أجل حضور حفل زفافها، ويرجع السبب في ذلك إلى أن والدتها تحدثّت بطريقة لم تعجب جينيفر عن خطيبها، وهي تعرف أنها صريحة مثل ابنتها.

واحتلت النجمة الهوليوودية المركز الأول لقائمة "فوربس" للممثلات الأعلى أجرًا في العالم لعام 2015، ودخلت العالم الهوليودي منذ أن كانت لا تزال مراهقة في الـ14، وبطولتها في "ذا هانجر جايمز" جعلت منها أغنى ممثلة في العالم في سن الـ25.